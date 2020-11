17.11.2020 ( vor 12 Stunden )



In Köln hat sich an der A3 eine Betonplatte gelöst und eine Autofahrerin getötet. Die zuständige Behörde geht von einer "absichtlichen Fehlkonstruktion" aus. Nach dem tödlichen Unfall mit einer Betonplatte auf der A3 bei Köln geht die Behörde Straßen.NRW von einem "absichtlich herbeigeführten Mangel In Köln hat sich an der A3 eine Betonplatte gelöst und eine Autofahrerin getötet. Die zuständige Behörde geht von einer "absichtlichen Fehlkonstruktion" aus. Nach dem tödlichen Unfall mit einer Betonplatte auf der A3 bei Köln geht die Behörde Straßen.NRW von einem "absichtlich herbeigeführten Mangel 👓 Vollständige Meldung