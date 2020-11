19.11.2020 ( vor 18 Stunden )



(dpa) - Mehr als zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland haben sich die Corona-Infektionszahlen aus Sicht des Robert Koch-Instituts (RKI) auf hohem Niveau stabilisiert. "Sie steigen aktuell nicht weiter. Das ist eine gute Nachricht", sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnersta Berlin (dpa) - Mehr als zwei Wochen nach Beginn des Teil-Lockdowns in Deutschland haben sich die Corona-Infektionszahlen aus Sicht des Robert Koch-Instituts (RKI) auf hohem Niveau stabilisiert. "Sie steigen aktuell nicht weiter. Das ist eine gute Nachricht", sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnersta 👓 Vollständige Meldung