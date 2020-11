19.11.2020 ( vor 5 Stunden )

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht hat sich dagegen ausgesprochen, das Böllern an Silvester in diesem Jahr wegen Corona prinzipiell zu verbieten. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sollte möglich sein, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Jeder trage sow