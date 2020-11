20.11.2020 ( vor 3 Stunden )



In Sachsen-Anhalt wird es zum Wochenende kalt. "So langsam macht sich doch bemerkbar, dass wir uns im späten November befinden", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Vor allem im Bergland sollen die Höchsttemperaturen sich nur knapp über dem Gefrierpunkt bewegen, a In Sachsen-Anhalt wird es zum Wochenende kalt. "So langsam macht sich doch bemerkbar, dass wir uns im späten November befinden", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Vor allem im Bergland sollen die Höchsttemperaturen sich nur knapp über dem Gefrierpunkt bewegen, a 👓 Vollständige Meldung