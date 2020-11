21.11.2020 ( vor 4 Tagen )

Mit Böllern feiern trotz Corona? Ein mögliches Verbot von Feuerwerk an Silvester wird heftig diskutiert. Brauchen wir eine generelle Absage der Knallerei? Die Corona-Fallzahlen steigen, die Intensivstationen in den Krankenhäusern sind an ihrer Kapazitätsgrenze: Das hat eine Debatte über ein mögliche