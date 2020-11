Maria Rottler Verantwortungslos. "An Weihnachten sollen Familien zum Essen gehen können". 🤦‍♀️ https://t.co/4gcmmGikSE vor 4 Stunden donaukurier.de Aiwanger: 'An Weihnachten sollen Familien zum Essen gehen können' https://t.co/aOW4yPU2sC vor 4 Stunden Passauer Neue Presse Aiwanger: "An Weihnachten sollen Familien zum Essen gehen können" https://t.co/Ma6e01fgZd vor 6 Stunden