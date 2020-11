22.11.2020 ( vor 14 Stunden )



Die Polizei im Landkreis Rostock ermittelt nach zwei Fahrzeugbränden in Teterow und Güstrow wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, brannten die Autos in der Nacht zu Sonntag innerhalb einer Stunde aus. Der brennende Wagen in Teterow stand an Die Polizei im Landkreis Rostock ermittelt nach zwei Fahrzeugbränden in Teterow und Güstrow wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, brannten die Autos in der Nacht zu Sonntag innerhalb einer Stunde aus. Der brennende Wagen in Teterow stand an 👓 Vollständige Meldung