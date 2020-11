22.11.2020 ( vor 16 Stunden )



Berlin (dpa) - Die SPD-geführten Bundesländer wollen in diesem Jahr kein Berlin (dpa) - Die SPD-geführten Bundesländer wollen in diesem Jahr kein Silvester Feuerwerk zulassen. Das Zünden, der Kauf und der Verkauf von Böllern und Raketen sollen deshalb über den Jahreswechsel in Deutschland verboten werden, berichten die "Berliner Morgenpost" und das Wirtschaftsmagazin "Bu 👓 Vollständige Meldung