@SWPde_bot Hohe Corona-Infektionszahlen: Landkreis Hildburghausen bundesweiter Corona-Brennpunkt https://t.co/jts6Fy3O3o vor 12 Stunden Gnutiez https://t.co/eiQsBu4bGY zeitonline hat eine Headline geändert. Hohe Corona-Infektionszahlen: Landkreis Hildburgha… https://t.co/Yo55LHWf5S vor 12 Stunden shz.de Im Kreis Hildburghausen droht die #Corona-Pandemie aus dem Ruder zu laufen. Nach besonders hohen #Infektionszahlen… https://t.co/ZoV7iThMw8 vor 13 Stunden Infos Unter In der entscheidenden Woche für eine Winter-Strategie im Kampf gegen hohe Corona-Infektionszahlen laufen die Beratu… https://t.co/a6zSbTXwAs vor 22 Stunden Mr_Plutarch Volle #Schulen, alle auf einem Haufen, keiner trägt ne Maske. Und da fragen sich immer noch welche warum wir so hoh… https://t.co/nrsvB5sfKw vor 5 Tagen Matthias Matuschik @erik_fluegge Warum vergessen so viele, dass wir in einem religiös gesteuerten Staat leben? Vor ein paar Wochen wur… https://t.co/PAaqgEbfgt vor 1 Woche