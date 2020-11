24.11.2020 ( vor 5 Stunden )

Noch-Präsident Donald Trump will nun doch mit seinem Nachfolger Joe Biden kooperieren. Kommt es nun tatsächlich zu einer geordneten Machtübergabe? Das Team des neuen Präsidenten zeigt sich erleichtert. Alle Infos im Newsblog. Die Präsidentschaftswahl in den USA ist entschieden. Herausforderer Joe Biden von den Demokraten hat Amtsinhaber Donald Trump besiegt. Trump will die Wahl bislang nicht an...