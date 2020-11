Georgia bestätigt Wahlsieg Bidens Zweieinhalb Wochen nach der US-Wahl hat der Staat Georgia den Sieg von Joe Biden über Donald Trump offiziell bestätigt. Die Ergebnisse aus allen 159 Bezirken...

Präsidentschaftswahl - Nächste Schlappe: Gericht in Pennsylvania lässt Trump abblitzen US-Wahl 2020: Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen und wird in rund zwei Monaten als Staatsoberhaupt eingeschworen. Inzwischen sind alle...

