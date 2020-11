25.11.2020 ( vor 3 Stunden )



Mönchengladbach (dpa) - Für Borussia Mönchengladbach steht am Mittwoch das wichtigste, aber auch gefährlichste der drei in der Vorrunde noch ausstehenden Champions-League- Mönchengladbach (dpa) - Für Borussia Mönchengladbach steht am Mittwoch das wichtigste, aber auch gefährlichste der drei in der Vorrunde noch ausstehenden Champions-League- Spiele an. Der Spitzenreiter der Gruppe B trifft auf Schachtjor Donezk (18.55 Uhr/DAZN) und kann einen großen Schritt in Richtung 👓 Vollständige Meldung