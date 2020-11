Gesundheit Sachsen-Anhalt RT @MDR_SAN: Der Teil-Lockdown wird verlängert und teilweise verschärft – so das Ergebnis des Bund-Länder-Treffens. Sachsen-Anhalt will bei… vor 22 Stunden dpa Landesbüro Ost RT @ohneEmil: Entschieden wird erst am Mittwoch, doch die Corona-Beschränkungen werden wohl verlängert. Was #SachsenAnhalts Landesregierung… vor 4 Tagen Franziska Höhnl Entschieden wird erst am Mittwoch, doch die Corona-Beschränkungen werden wohl verlängert. Was #SachsenAnhalts Lande… https://t.co/r4kSJe8RHe vor 4 Tagen