watson Haushalt 2021 steht – Rund 180 Milliarden neue Schulden https://t.co/AnHu0HscM7 vor 10 Stunden Micron Haushalt 2021 steht – rund 180 Milliarden neue Schulden https://t.co/VOwonmZZO1 via @tonline vor 11 Stunden Energie Heute Im kommenden Jahr will der Bund deutlich mehr Geld in die Bereiche Gesundheit, Verkehr und Infrastruktur stecken.… https://t.co/MGPZJrrLdK vor 12 Stunden RND Im kommenden Jahr will der Bund deutlich mehr Geld in die Bereiche Gesundheit, Verkehr und Infrastruktur stecken.… https://t.co/zkMkpplPUN vor 12 Stunden