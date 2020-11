Tom Yau RT @Senat_Hamburg: Hamburg setzt MPK-Beschlüsse um. Ab 1. Dezember 2020: Neue Kontaktbeschränkungen, erweiterte Maskenpflicht sowie angepas… vor 29 Minuten Maxi Kettenbach Corona: Verschärfung des Lockdowns in Bayern - das sind die Regeln für Weihnachten und Silvester https://t.co/aEAUSVJLGX vor 2 Stunden Rhein Main Haber RT @Echo_Online: In Hessen gelten für den Handel ab Dezember neue Regelungen. https://t.co/bJskFMuyjy vor 3 Stunden Echo Online In Hessen gelten für den Handel ab Dezember neue Regelungen. https://t.co/bJskFMuyjy vor 3 Stunden Main-Spitze In Hessen gelten für den Handel ab Dezember neue Regelungen. https://t.co/xi3h7rXnQR vor 3 Stunden Aslan Kaplan Merkel erhält in Umfrage Quittung für neue Beschlüsse - Länderchef poltert: „Stil finde ich unsäglich“ https://t.co/jOlRbYgP8D vor 5 Stunden