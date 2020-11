„2021 wird das Jahr, in dem wir über uns hinauswachsen“ Die Grünen wollen neue Wähler anziehen, denn die nächste Bundestagswahl steht bald schon vor der Tür. Auf ihrem Online-Parteitag geht es daher unter anderem...

Welt Online vor 1 Woche - Politik





Bundestagswahl wohl am 26. September Die nächste Bundestagswahl soll nach einem Vorschlag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am 26. September 2021 stattfinden. Ob die Landtagswahl in...

t-online.de vor 1 Woche - Politik