29.11.2020 ( vor 11 Stunden )



Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz stellt an diesem Montag (10.30 Uhr) seinen jährlichen Kommunalbericht zur Finanzlage von Städten, Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz stellt an diesem Montag (10.30 Uhr) seinen jährlichen Kommunalbericht zur Finanzlage von Städten, Gemeinden und Kreisen vor. Die Kommunen insgesamt haben zwar drei Jahre in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt. Einzelne Städte und Kreise ächzen aber unter einer dr 👓 Vollständige Meldung