30.11.2020 ( vor 3 Stunden )



Vom Schreibtisch direkt in die Küche, an den Putzlappen oder zum Staubsauger: Eine repräsentative Vom Schreibtisch direkt in die Küche, an den Putzlappen oder zum Staubsauger: Eine repräsentative Umfrage zeigt, dass es in der Corona-Krise offenbar mehr im Haushalt zu tun gibt. Mehr als 40 Prozent der Menschen in Deutschland klagen über eine Zunahme der Hausarbeit durch die Corona-Pandemie. Das 👓 Vollständige Meldung