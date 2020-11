30.11.2020 ( vor 5 Stunden )



Die bayerische Polizei verfügt seit Montag über zwei neue, gepanzerte Einsatzfahrzeuge zum Vorgehen vor allem gegen bewaffnete Straftäter. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte die neuen Fahrzeuge am Montag in Nürnberg vor. Der Freistaat habe 2, 4 Millionen Euro investiert, teilte sein Ministe Die bayerische Polizei verfügt seit Montag über zwei neue, gepanzerte Einsatzfahrzeuge zum Vorgehen vor allem gegen bewaffnete Straftäter. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte die neuen Fahrzeuge am Montag in Nürnberg vor. Der Freistaat habe 2, 4 Millionen Euro investiert, teilte sein Ministe 👓 Vollständige Meldung