Die Corona-Pandemie macht viele Erfolge im Kampf gegen die Armut zunichte. Die Zahl der Hilfsbedürftigen steigt weltweit um Dutzende Millionen, doch den Vereinten Nationen fehlt das Geld. Immer mehr Katastrophen und Konflikte und nun auch das Coronavirus – das stürzt weltweit so viele Menschen in Not wie nie zuvor. Es drohten sogar neue Hungersnöte, warnte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowco...