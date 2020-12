01.12.2020 ( vor 17 Stunden )



Berlin habe bereits mehr als eine Million Schnelltests erhalten, mehr werden erwartet. Zudem will der Senat 500 Quarantäneplätze in Berlin habe bereits mehr als eine Million Schnelltests erhalten, mehr werden erwartet. Zudem will der Senat 500 Quarantäneplätze in Hotels bereitstellen. 👓 Vollständige Meldung