01.12.2020 ( vor 5 Stunden )

Ein Auto ist im Landkreis Konstanz bei Eis und Schnee von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hat sofort Feuer gefangen. "Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien", teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Der Wagen habe am Vormittag bei Eigeltingen in