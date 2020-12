03.12.2020 ( vor 4 Stunden )



Istanbul (dpa) - Das Achtelfinale der Champions League fest im Visier: In einem Herzschlagfinale hat Istanbul (dpa) - Das Achtelfinale der Champions League fest im Visier: In einem Herzschlagfinale hat RB Leipzig in der Nachspielzeit einen 4:3-Erfolg bei Istanbul Basaksehir gefeiert. Yussuf Poulsen (26. Minute), Nordi Mukiele (43.), Dani Olmo (66.) und Alexander Sörloth (90.+3) trafen für die Sachs 👓 Vollständige Meldung