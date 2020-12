03.12.2020 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Jutta Lampe ist tot. Sie starb im Alter von 82 Jahren, wie eine Sprecherin der Berliner Schaubühne am Donnerstag unter Berufung auf die Familie bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Lampe arbeitete rund drei Jahrzehnte an der Berliner Schaubühne Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Jutta Lampe ist tot. Sie starb im Alter von 82 Jahren, wie eine Sprecherin der Berliner Schaubühne am Donnerstag unter Berufung auf die Familie bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Lampe arbeitete rund drei Jahrzehnte an der Berliner Schaubühne 👓 Vollständige Meldung