04.12.2020 ( vor 11 Stunden )



In einer Werkstatt für Landmaschinen in Edewecht (Landkreis Ammerland) ist am Freitag ein In einer Werkstatt für Landmaschinen in Edewecht (Landkreis Ammerland) ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen war vermutlich Funkenflug während der Arbeiten die Ursache für den Brand, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Feuer griff zügig auf einen in der Werkstatt a 👓 Vollständige Meldung