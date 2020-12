07.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Mit bis zu 200 Stundenkilometern ist in Dortmunds Innenstadt ein Autofahrer der Polizei davongefahren. Bei seiner rasanten Flucht überfuhr der Verkehrssünder mehrere rote Ampeln und beschädigte schlussendlich die Mittelinsel eines Kreisverkehrs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der noch unbekann Mit bis zu 200 Stundenkilometern ist in Dortmunds Innenstadt ein Autofahrer der Polizei davongefahren. Bei seiner rasanten Flucht überfuhr der Verkehrssünder mehrere rote Ampeln und beschädigte schlussendlich die Mittelinsel eines Kreisverkehrs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der noch unbekann 👓 Vollständige Meldung