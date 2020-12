08.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Ab kommendem Frühjahr gibt es in der Frölichstraße in Augsburgs Innenstadt mehr Platz für Radfahrer. Dafür fallen jedoch Autostellplätze weg. Ab kommendem Frühjahr gibt es in der Frölichstraße in Augsburgs Innenstadt mehr Platz für Radfahrer. Dafür fallen jedoch Autostellplätze weg. 👓 Vollständige Meldung