Es war ein zähes Spiel für den BVB in St. Petersburg - aber auch ein erfolgreiches. Am Ende sorgte jemand für die Entscheidung, der eher selten trifft.

Dortmund sichert sich den Gruppensieg Borussia Dortmund gewinnt seine Vorrundengruppe in der Champions League. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit siegt der BVB in St. Petersburg...

