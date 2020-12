10.12.2020 ( vor 6 Stunden )

Im Wahlkampf griff US-Präsident Trump den Sohn seines letztlich siegreichen Herausforderers Joe Biden scharf an. Nun teilt Hunter Biden selber mit, dass in Steuerangelegenheiten gegen ihn ermittelt wird. Der Sohn des gewählten US-Präsidenten Joe Biden, Hunter, ist ins Visier von Steuerermittlern geraten. In einer von Bidens Übergangsteam veröffentlichten Erklärung gab Hunter Biden am Mittwoch a...