Amaruq RT @Tagesspiegel: Nach Demo in #Leipzig am 7. November: Organisator von #Querdenker -Protesten am #coronavirus erkrankt. Keine #Maske, kei… vor 29 Sekunden

helmut pünner Nach Demo in Leipzig am 7. November: Organisator von „Querdenker“-Protesten an Corona erkrankt… https://t.co/swkLsegTrY vor 42 Sekunden

Frank Behrendt Man kann nur hoffen, dass auch die #Querdenker endlich hören, was die Stunde geschlagen hat. #Corona zu leugnen mac… https://t.co/Y7m1fYFkgi vor 6 Minuten

Fräulein Frech KARMA IS ONLY A BITCH IF YOU ARE 🤷🏼‍♀️ Organisator von „Querdenker“-Protesten an Corona erkrankt https://t.co/nSptcsStvG vor 6 Minuten