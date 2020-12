Späte Niederlage für Darmstadt gegen den Hamburger SV

12.12.2020 ( vor 17 Stunden )

Der SV Darmstadt 98 muss sich nach einer unglücklichen 1:2 (0:0)-Niederlage in Unterzahl gegen den Hamburger SV in der 2. Fußball Bundesliga weiter nach unten orientieren. Torjäger Simon Terodde traf am Samstag doppelt für die Gäste, die ihre Negativserie von fünf sieglosen Spielen beendeten und als