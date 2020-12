gwsommer 🌹 🇦🇹 🇪🇺 ⚒ Wahlleute in den USA stimmen über den Präsidenten ab https://t.co/5rMCR6rvMW via @DiePressecom vor 9 Minuten @bineOAllgaeu US-Wahl: Wahlleute stimmen über Präsidenten ab via @sz https://t.co/UrLb8PFVHJ vor 41 Minuten Andreas Grunewald US-Wahl: Wahlleute stimmen über Präsidenten ab - Politik - https://t.co/WILijviTTe https://t.co/2p2aF1l1cR vor 43 Minuten BrightsBlog Wahlleute in den USA stimmen über Präsidenten ab https://t.co/96ImP7O8CD Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Jan… https://t.co/L1PcTUcNo3 vor 1 Stunde Funke Zentralredaktion Wahlleute in den USA stimmen über Präsidenten ab https://t.co/ZF4cpZPkzW vor 1 Stunde