14.12.2020 ( vor 7 Stunden )



Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Bezirk Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Montagmorgen gegen 03.16 Uhr brach das Feuer in einer Wohnung im Seitenflügel eines Mehrfamilienhauses in der Braunschweiger Straße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut Sprecher stand die Wohnung im 3 Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Bezirk Neukölln sind zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Montagmorgen gegen 03.16 Uhr brach das Feuer in einer Wohnung im Seitenflügel eines Mehrfamilienhauses in der Braunschweiger Straße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Laut Sprecher stand die Wohnung im 3 👓 Vollständige Meldung