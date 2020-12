14.12.2020 ( vor 3 Stunden )

Die Zahl neuer Corona Infektionen in Brandenburg bleibt auf hohem Niveau . Am Montag wurden 562 neue Fälle innerhalb eines Tages bestätigt, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Potsdam mit. Das sind 222 Fälle mehr als vor einer Woche. Drei Landkreise meldeten am Montag allerdings noch keine