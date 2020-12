16.12.2020 ( vor 10 Stunden )

Die Menschen im Südwesten erwartet Regen, Nebel und ein bisschen Sonne. Im Verlauf des Tages klare es in Baden-Württemberg etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich demnach zeitweise