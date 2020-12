Aktien Frankfurt Eröffnung: Rekorde an US-Börsen befeuern - MDax auf Höchststand FRANKFURT (dpa-AFX) - Der fortgesetzte Rekordlauf an den US- Börsen hat am Mittwoch auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb beschert. Der Dax legte zum...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland