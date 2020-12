Christian M. Grube Ich muss sagen, Hut ab, wie lange schon @FitForFun das Thema aufbereitet. Hatte ich Ihnen nicht zugetraut. https://t.co/909bjrJyOC vor 5 Stunden

IrinaCatrina RT @dw_politik: Das @rki_de hat am Mittwoch 952 neue Todesfälle gemeldet - ein neuer Höchstwert in der #COVID19-Pandemie. In Deutschland g… vor 7 Stunden

DW Politik RT @dw_politik: Das @rki_de hat am Mittwoch 952 neue Todesfälle gemeldet - ein neuer Höchstwert in der #COVID19-Pandemie. In Deutschland g… vor 7 Stunden

Caroline RT @DavidBiotech: Trauriger Rekord 😢 Wenn die Kurve weiter so steil ansteigt, sterben am 24.12. über 1000 Menschen pro Tag in Deutschland.… vor 9 Stunden

İbrahim Can Güler 🇹🇷🇩🇪 RT @dw_politik: Das @rki_de hat am Mittwoch 952 neue Todesfälle gemeldet - ein neuer Höchstwert in der #COVID19-Pandemie. In Deutschland g… vor 12 Stunden