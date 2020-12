Das neuartige Coronavirus greift in Thüringen immer schneller und heftiger um sich. Allein von Mittwoch auf Donnerstag seien 1280 Neuinfektionen gemeldet...

Zahl der Corona-Infizierten steigt: 16 weitere Tote Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Sachsen-Anhalt steigt weiter deutlich. Am Montag lag sie bei insgesamt 6845, nach 6645 am Vortag und 5378 vor einer...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik