18.12.2020 ( vor 3 Stunden )

Für Drogeriekettenchef Dirk Roßmann ist Bundeskanzlerin Angela Merkel die Frau des Jahres. "Ich bin nicht immer mit Frau Merkel einer Meinung gewesen in ihrer Politik. Aber ich finde, sie ist doch so eine eindrucksvolle Frau und hat jetzt in der Corona -Zeit das Richtige gesagt, das Richtige gedacht,