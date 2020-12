19.12.2020 ( vor 17 Stunden )

Im Abstiegskampf der Fußball Bundesliga will der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 im Duell mit Werder Bremen endlich den ersten Saison -Heimsieg landen. Bei einem Erfolg heute (15.30 Uhr/Sky) würden die Rheinhessen bis auf zwei Punkte an den Rivalen heranrücken und auf dem Relegationsplatz in die kurze