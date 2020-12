20.12.2020 ( vor 5 Stunden )

Köln (dpa) - Das RTL-" Supertalent 2020" ist ein Sänger aus Neuseeland. Nick Ferretti (30) wurde am Samstagabend von den Zuschauern des Live-Finales gewählt. "Ich bin dankbar, eine zweite Chance bekommen zu haben, in Deutschland zu zeigen, was ich kann. Ich bin Dieter dankbar, was für ein unglaublich