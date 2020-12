22.12.2020 ( vor 1 Woche )



An einem Bahnübergang in Brandenburg ist ein 16-Jähriger tödlich verunglückt. Der Junge war gerade mit zwei Freunden auf BMX-Rädern unterwegs, als er von einem Regionalzug erfasst wurde. Im brandenburgischen Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) ist ein 16-Jähriger von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Jugendliche sei nach ersten Erkenntnissen mit Freunden auf BMX-Rädern an... 👓 Vollständige Meldung