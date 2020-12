AnitraminomArchae RT @KFL3011: "Die in UK aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in D nachgewiesen worden. Bei einer Frau, die am 20. Dezemb… vor 6 Stunden Atalia RT @KFL3011: "Die in UK aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in D nachgewiesen worden. Bei einer Frau, die am 20. Dezemb… vor 6 Stunden KFL 🕊️🤍🕊️ "Die in UK aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in D nachgewiesen worden. Bei einer Frau, die am… https://t.co/dE6NgclP9P vor 6 Stunden Volksblatt.li Die in #Grossbritannien aufgetretene Variante des #Coronavirus ist erstmals auch in der #Schweiz nachgewiesen worde… https://t.co/x5BKq2Wx79 vor 7 Stunden News Poster Englische Mutation erstmals in Deutschland nachgewiesen Die in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronaviru… https://t.co/bi7pqkzukf vor 8 Stunden PilatusToday Die in #Grossbritannien aufgetretene Variante des #Coronavirus ist erstmals auch in der Schweiz nachgewiesen worden… https://t.co/OrmCXv5so3 vor 8 Stunden