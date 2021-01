26.12.2020 ( vor 6 Tagen )

Schon morgen startet die Corona- Impfung auch in Deutschland. Wer wird zuerst geimpft, welche Personen sind davon ausgenommen, und wie steht es um eine Impfpflicht? Vor einigen Tagen wurde der Corona- Impfstoff von Biontech und Pfizer auch in Deutschland zugelassen. Am Sonntag sollen die ersten Mensch