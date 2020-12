30.12.2020 ( vor 17 Stunden )

Am frühen Morgen fingen die Häuser im norwegischen Ort Ask an, sich zu bewegen: Ein Erdrutsch riss sie kurz darauf mit sich. Es gibt mehrere Verletzte , etliche Anwohner werden noch immer vermisst. Bei einem nächtlichen Erdrutsch in Norwegen sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in der Ortschaft Ask in der Kommune Gjerdrum, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Os...