31.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Komikerin Hazel Brugger (27) hält die Menschen an ihrem Wohnort Köln für lustiger als jene in ihrer Schweizer Heimat. "Keine Frage", sagte sie der "Badischen Zeitung" (Donnerstag) aus Freiburg. "Zürcher können auch lustig sein, aber sie locken eher ein Lächeln aus einem raus, als ein herzhaftes Lach Komikerin Hazel Brugger (27) hält die Menschen an ihrem Wohnort Köln für lustiger als jene in ihrer Schweizer Heimat. "Keine Frage", sagte sie der "Badischen Zeitung" (Donnerstag) aus Freiburg. "Zürcher können auch lustig sein, aber sie locken eher ein Lächeln aus einem raus, als ein herzhaftes Lach 👓 Vollständige Meldung