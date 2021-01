03.01.2021 ( vor 2 Stunden )



Das erste halbe Jahr von 2021 könnte noch einmal sehr anstrengend werden, schätzt Virologe Christian Drosten. Zudem äußerte er sich zur Kritik an der Impfstoffbeschaffung und verteidigt Das erste halbe Jahr von 2021 könnte noch einmal sehr anstrengend werden, schätzt Virologe Christian Drosten. Zudem äußerte er sich zur Kritik an der Impfstoffbeschaffung und verteidigt Entscheidungen der EU. Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, erwartet in der Corona- Krise für 👓 Vollständige Meldung