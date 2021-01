05.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Berlin (dpa) - Johannes Volkmann, der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, hat in der Quizsendung "Wer wird Millionär?" die 64 000-Euro-Frage gemeistert. Volkmann beantwortete am Montag in der Show von Moderator Günther Jauch die Frage richtig, wessen Tochter den Vornamen Olympia trägt.