06.01.2021 ( vor 1 Woche )



Sachsen bleibt in der Corona- Sachsen bleibt in der Corona- Pandemie mit Blick auf die Inzidenz bundesweit negativer Spitzenreiter. Am Mittwoch wurden pro 100 000 Einwohner rund 262 Neuinfektionen binnen 7 Tagen registriert, wie aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Vortag lag der 7-Tage-Wert im 👓 Vollständige Meldung