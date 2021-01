guido_h RT @Tagesspiegel: Seine weißen Anhänger ließ Trump beim Sturm auf das Parlament gewähren. Den friedlichen Protesten von Schwarzen an gleich… vor 36 Minuten dear_stranger_in_berlin RT @Tagesspiegel: Seine weißen Anhänger ließ Trump beim Sturm auf das Parlament gewähren. Den friedlichen Protesten von Schwarzen an gleich… vor 37 Minuten Maja Weber RT @Tagesspiegel: Seine weißen Anhänger ließ Trump beim Sturm auf das Parlament gewähren. Den friedlichen Protesten von Schwarzen an gleich… vor 40 Minuten Bert Walther "Wir wären vielleicht erschossen worden"... https://t.co/1lppSFE9w6 vor 51 Minuten Fabian Löhe RT @Tagesspiegel: Seine weißen Anhänger ließ Trump beim Sturm auf das Parlament gewähren. Den friedlichen Protesten von Schwarzen an gleich… vor 58 Minuten Ilona Zachäus RT @Tagesspiegel: Seine weißen Anhänger ließ Trump beim Sturm auf das Parlament gewähren. Den friedlichen Protesten von Schwarzen an gleich… vor 2 Stunden